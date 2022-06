Die geniale Verwandlung einer Chaos-Wohnung

Viele von uns hatten bestimmt schon einmal diesen Moment, in dem man realisiert, dass die eigene Wohnung längst nicht mehr das ist, was sie mal war: Statt Gemütlichkeit hat Chaos Einzug gehalten und auch das Mobiliar hat seine besten Tage hinter sich. Das einzige, was man in diesem Fall tun kann und unbedingt auch sollte: einen Neuanfang wagen!

Einer Familie in Portugal erging es genauso. Zur Lösung ihres Wohnungsproblems ließen sie die Home Staging Factory ans Werk. Was bei dieser Umgestaltung der Räume herauskam, macht Lust, auch in seine eigenen vier Wände wieder frischen Wind zu bringen.