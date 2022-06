So wird das Bad zur Oase

Damit unser Badezimmer wie eine erholsame Oase wirkt, ist es wichtig, die Einrichtung harmonisch aufeinander abzustimmen – es darf nicht zu überladen oder zu bunt wirken! Unser Tipp für die Wandgestaltung: Es muss nicht gleich grün gestrichen werden. Ein anderer, natürlicher Farbton passt hervorragend zu grünen Dekorationselementen.

Pflanzen finden wir in Bädern eher selten, dabei sind sie eine schöne Dekoration und verbessern zudem noch das Raumklima. Da es im Bad in der Regel wärmer und feuchter ist als in anderen Räumen, fühlen sich tropische Pflanzen wie Farn oder eine Yucca Palme dort am wohlsten.