Das größte WM-Wohnzimmer der Welt

Es ist die Fußball-Sensation des Jahres! Nein, David Beckham wird nicht neuer Bundestrainer und es ist bisher auch kein würdiger Nachfolger für Orakel-Krake Paul gefunden worden… Viel besser: Während der Weltmeisterschaft verwandelt sich das Stadion An der alten Försterei, in dem sonst der Berliner Zweitliga-Verein Union Berlin zu Hause ist, für 12.000 Fußballfans in ein überdimensionales Wohnzimmer - samt XXL-Flachbildfernseher und Retro-Tapete. Doch das Beste: Die Zuschauer dürfen ihre eigenen Sofas mitbringen!

Im Vorhinein gab es die Möglichkeit, einen ’Wohnberechtigungsschein’ zu beantragen, mit dem man sich und seiner Couch 25 Tage lang einen Platz auf dem Spielfeld sichert. Die ersten 100 Antragsteller haben automatisch einen Wohnberechtigungsschein erhalten, die restlichen Plätze wurden per Losverfahren bestimmt.