Ein Klinkerhaus fällt aus dem Rahmen

Das Treppenhaus ordnet sich in dieser zentralen Stellung des Gebäudes an und verbindet die einzelnen Geschosse miteinander. Die lichte Gestaltung lässt uns an ein Museum denken und versprüht edles Flair. Das Geländer der Treppe trägt maßgeblich zu dem vorherrschenden Design bei und wirkt wie ein weißer Faden, der sich seinen Weg nach oben bahnt. Eine Galerie in der ersten Etage öffnet den Raum und führt zu einer bestmöglichen Belichtung der einzelnen Zonen.