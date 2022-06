Top 5: Neue Ideen für Haus und Garten

Das Beispiel eines Einfamilienhauses in Thüringen zeigt, wie man sein Zuhause zeitlos klassisch und dennoch individuell gestalten kann. Natürliche Materialien spielen in diesem Haus eine ganz bedeutende Rolle und werden auf einfallsreiche Weise in den Wohnraum integriert. Warum auch die Fassade Aufsehen erregt, das erfahrt ihr hier.