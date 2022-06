8 einfache Tipps für die richtige Luftfeuchtigkeit im Winter

Luftbefeuchter ohne Strom

Als Alternative zu elektrischen Modellen empfehlen wir euch natürliche Luftbefeuchter wie die innovativen 3D-Luftbefeuchter von Necono. Diese funktionieren komplett ohne Strom durch ein hydropneumatisches Wirkungsprinzip, das auf einem ausgeklügelten System mit automatischer Wasserzufuhr basiert. Hierbei wird ein Verdunstungsposter mit Leitungswasser überschwemmt. Wenn dieses schließlich in die integrierte Auffangwanne tropft, wird die Wasserzufuhr angehalten und das Verdunstungsposter tritt in Aktion: Es gibt nun das Wasser, das in seinen Poren gespeichert wurde gleichmäßig an die Umgebung ab. So gibt es keinen Feuchtigkeitsstau im Gerät und es können keinerlei Keime entstehen. Weitere Vorteile: Die natürlichen Luftbefeuchter von Necono werden überwiegend aus nachhaltigem Holz und Kiefernzellulose hergestellt, sie arbeiten nahezu geräuschlos, werden nicht warm, funktionieren kabellos und stoßen keinerlei Elektrosmog aus.