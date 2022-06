6 innovative Bodenbeläge

Epoxidharz ist ein Bodenbelag, der erst in den letzten Jahrzehnten im Interior Design aufkam. Es handelt sich dabei um ein Kunstharz, das aus chemischen Prozessen gewonnen wird und daher als hochwertiger Kunststoff zu bezeichnen ist. Primär wird und wurde Epoxidharz nicht als Fußbodenbelag verwendet, sondern findet vielmehr Als Korrosionsschutz, Abdichtung, Klebstoff und Weiteres in der Elektrotechnik, dem Maschinenbau sowie dem Schiffsbau Einsatz. Auch andere Bestimmungsorte lassen sich dem Epoxidharz zuschreiben, doch wir interessieren uns ausschließlich für seine Eigenschaften als Bodenbelag. Als Fußboden zeigt sich Kunstharz aufgrund seiner robusten Merkmale beispiellos unempfindlich. Er ist nicht nur abriebfest, staub – und verschleißfrei, sondern auch ölresistent, chemisch beständig und wasserdicht. Dies macht den Bodenbelag zur Verwendung in Küchen und Badezimmern beliebt, doch auch in anderen Wohnräumen darf sich Epoxidharz als stabiler Fußboden erweisen. In unzähligen Farbmöglichkeiten bietet diese Bodenverkleidung ideale Raumgestaltungsmöglichkeiten, die sich erweitern lassen, wenn man eine gewählte Farbe um sogenannte Chips bereichert. Mit einer Chipseinstreuung zeigt sich die edel glänzende Oberfläche mit vielen silbrigen Partikeln bespickt, die dem Glanz ein i-Tüpfelchen aufsetzen. Leider ist die Fußbodenverkleidung mit Epoxidharz nicht allzu günstig, sodass mit einem Quadratmeterpreis von mindestens 40,00 EUR zu rechnen ist. Ein weiterer Nachteil besteht in der Verarbeitung des Bodenbelags: Die Raumtemperatur darf dabei 10° C nicht übersteigen und auch UV-Strahlen hält dieser Boden nicht stand, sodass Epoxidharz bei stetiger Sonneneinwirkung schnell vergilbt. Allerdings ist der Boden mit dem Kunstharz rasch ausgekleidet, nach 24 Stunden begehbar und kann nach drei Tagen wieder belastet werden.