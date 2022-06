Wie baue ich eine Pergola?

Nun geht es daran, das Grundgerüst der Pergola zu errichten. Der Abstand zwischen den Pfosten sollte Experten zufolge mindestens drei Meter betragen und die Höhe mindestens 2,20 Meter, damit man sich im Bereich der Pergola später auch wirklich frei bewegen kann. Ein stabiler Halt ist beim Bau das A und O. Die Pfosten müssen also in jedem Fall fest im Bodenfundament verankert werden. Dafür benötigt man Pfostenträger, die den Pfosten nicht nur sicher im Boden verankern, sondern im Falle einer Holzkonstruktion auch vor Feuchtigkeit schützen. Für welche Art von Pfostenträger man sich entscheidet, hängt vom Material der Pergola ab, der Beschaffenheit des Bodens, dem zur Verfügung stehenden Budget und auch von den persönlichen Ansprüchen an die Ästhetik der Pfosten. Stehen die Pfosten sicher, stabil und gerade, werden die Querbalken, sie sogenannten Pfetten, an ihnen montiert. Dafür kann man entweder Winkelelemente oder Schlossschrauben verwenden. Wenn das Grundgerüst steht, kommen die Sparren an die Reihe, welche entweder mithilfe von Winkeln oder mit Schlossschrauben auf den Querbalken befestigt werden, und das halboffene Dach der Pergola bilden.