Mit Aquarien Räume gestalten

Wer Platz sparen will und/oder sich einen ganz besonderen Effekt in die Wohnung holen möchte, kann sich das Aquarium in die Wand integrieren lassen. Besonders stylish wirkt das, wenn es sich dabei um eine Wand zwischen zwei Räumen handelt. Auf diese Weise kann man zum Beispiel sowohl von der Küche aus als auch aus dem Wohnzimmer das bunte Treiben im Wassertank beobachten.