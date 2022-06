Das Haus mit dem gewissen Etwas

Trotz der eher puristischen Gestaltung verfügt das Haus über einige verspielte und raffinierte Details, die Leben in die Bude bringen und dem Zuhause eine persönliche, individuelle Note verleihen. Von der Tapete im Bibliothek-Look über den ausgefallenen Sessel mit Farbverlauf bis hin zu einer mit Birkenstämmen verzierten Wand in einem anderen Raum gibt es hier so einige Eyecatcher zu entdecken.