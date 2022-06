Das Haus, das mitwächst

Wenn die Familie wächst, wird das Zuhause oftmals ziemlich schnell zu klein und stößt mit den Kapazitäten, die vorher völlig ausreichten, plötzlich an seine Grenzen. So ging es auch einer jungen Londoner Familie, der das alte Heim langsam zu klein wurde. Ein Umzug kam allerdings nicht in Frage. Stattdessen beauftragte man unsere Experten von Caseyfierro Architects, das bestehende Haus zu erweitern und auf die neuen Ansprüche anzupassen. Das Ergebnis: ein großzügiger, zeitgemäßer Anbau, der nicht nur viel Platz bietet für das moderne Leben der Familie, sondern auch noch so richtig stylish aussieht.