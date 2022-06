So richtest du eine kleine Küche geschickt ein

Wir haben jetzt so einige clevere Möglichkeiten kennengelernt, mit denen sich in kleinen Küchen jede Menge Platz sparen und so ein Maximum an Stauraum herausholen lässt. Doch selbst mit den cleversten Tricks stößt man irgendwann an seine Grenzen und kann vielleicht nicht alles unterbringen, was man gerne unterbringen würde. Dann gilt es Prioritäten zu setzen und sich zu überlegen, welche Möbel, Geräte und Utensilien man wirklich unbedingt in der Küche braucht und welche davon man möglicherweise in andere Räume auslagern kann. Ob es das Geschirr ist, das in den Esszimmerschrank wandert, die Konserven, die in die Speisekammer kommen, oder selten benutzte Dinge wie die Tortenhaube, das Waffeleisen oder Muffinformen, die man genauso gut im Keller aufbewahren kann – wenn man Dinge auslagert, hat man automatisch mehr Platz in der kleinen Küche. Genauso sollte man übrigens beim Kauf von neuen Geräten darauf achten, dass sie möglichst multifunktional sind, sodass man nur noch ein Teil unterbringen muss und nicht fünf.