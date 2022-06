Haus mit tausend Fenstern

Der zweigeschossige, kubische Baukörper schließt sich an den Bestand an und stellt bewusst eine Grenze zwischen dem neuen und alten dar. Der Anbau ist Teil der energetischen Sanierung, da die vier Außenwände die Funktion der Wärmedämmung übernehmen. Zudem fungiert er ergänzend als massive Aufwertung des gestalterischen Konzepts. Das extrovertierte Raumkonzept lässt eine kommunikative Beziehung zwischen dem Außen- und Innenraum entstehen und schafft vertikale Bezüge zwischen dem Hang- und Erdgeschoss. Obwohl beide Gebäude keine Wiederholungen in der Farb- und Materialgestaltung aufweisen, wird dennoch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit hervorgerufen. Markante schwarzrote Kolorierungen in Kombination mit Sichtbetonflächen kontrastieren den weiß-beigen Anstrich des Altbaus.