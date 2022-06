4 Gartenzäune für den perfekten Sichtschutz

Der Holzzaun Limes von Braun & Würfele ist nicht nur ein zuverlässiger Sichtschutz, sondern fungiert gleichzeitig auch als Schallschutzzaun. Die perfekte Lösung für Gärten, die an vielbefahrenen Straßen, Eisenbahntrassen oder stark frequentierten Industrie- und Geschäftsgebieten liegen. Bei den Zäunen unserer Experten handelt es sich um geprüfte Lärmschutzsysteme, die Schallwellen reflektieren oder absorbieren und für Ruhe sorgen. Die Ausführungsoptionen in verschiedenen Holzarten sowie unterschiedlichen Verblendungen in lassen sich in die private Gartenlandschaft harmonisch integrieren und optisch ansprechend ins Landschaftsbild einfügen. So könnt ihr euer Grundstück ganz einfach aufwerten und euren Garten in aller Ruhe genießen.