Tipps für die Gestaltung des Gartens

Ein Garten ist für uns ein Platz, an dem wir entspannen, die Zeit mit Freunden verbringen oder gemütliche Grillabende zelebrieren. Er ist unser kleines Paradies, das unser Haus umgibt und uns die Alltagssorgen vergessen lässt. Wir verraten euch sieben Tipps, mit denen ihr euren Garten noch fantastischer gestalten könnt.

Wichtig ist, dass man einen Fokus setzt. So sollte es in einem kleineren Garten nur einen großen Blickpunkt geben, um das Ganze nicht zu unruhig wirken zu lassen. Hierzu gehört auch eine ausgeglichene Auswahl an Pflanzen, was sowohl die Form als auch die Farbe betrifft. Mit Sträuchern wird beispielsweise ein optischer Effekt erzeugt, der den Garten größer wirken lässt.