Interior Trend: Natur pur

Mit einem Fokus auf das Wesentliche und einer klaren Designsprache zeigt der Hocker LANGLEY aus dem Hause e15 Massivholz in seiner reinsten Form. Das Möbelstück dient euch ganz nach Belieben als vielseitiger Hocker oder Beistelltisch. Zusätzlich zu europäischem Nussbaum und massiver Eiche, geölt oder weiß pigmentiert, wird LANGLEY auch in schwarz angeboten, was die elegante Silhouette unterstreicht.