Einfamilienhaus mit Mega-Bad

In vielen Häusern schlummert eine Menge Potenzial, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Das Team von Gmyrek Architekten beweist ein besonderes Gespür dafür und holt aus einem schlichten und beinahe unscheinbarem Einfamilienhaus das Beste heraus.

Die Experten hatten so viele Ideen zur Optimierung des Gebäudes, dass das zuerst übersichtliche Projekt schnell zu etwas größerem wurde. So wurde das Zuhause, das an einem leichten Hang liegt, umgebaut und modernisiert. Wir zeigen euch, welche beeindruckenden Auswirkungen die Baumaßnahmen vor allem auf das Schlafzimmer und das Bad hatten.