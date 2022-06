Geschenkideen zum Vatertag

Als Mann hat man es wirklich nicht immer leicht. Während Frau vom Schlüsselbund über das Handy bis hin zum Portemonnaie alles ganz einfach in ihrer Handtasche verstaut, muss Mann gucken, wo er bleibt und wie er seine sieben Sachen sicher und bequem in der Hosen- oder Jackentasche transportiert. Sperrige Brieftaschen und Geldbeutel kommen da eher ungelegen. Bei unseren Experten von inuk kollektiv gibt es die Lösung: sir, der Münzbeutel für den Mann, ist klein, dezent und super praktisch. Er passt auf jegliches Kleingeld, aber auch auf größere Scheine auf und lässt sich ganz einfach in der Hosentasche verstauen.