Tolle Kunstoffmöbel für den Garten

In dem Augenblick, wo wir uns neue Gartenmöbel anschaffen müssen, dreht sich die wichtigste Frage meist darum, aus welchem Material Stühle und Tische für den Garten am besten beschaffen sein sollten. Und obwohl es anscheinend unzählige Varianten und Formen für Gartenmöbel gibt, kommen wir am Ende doch immer wieder bei der Frage an: Will ich nun Möbel aus Holz, Metall oder Plastik auf meiner Terrasse?

Plastik beziehungsweise Kunststoff wird dabei von vielen geschmäht, allerdings ist es DAS Material par excellence für den Sommer draußen! Und wir wollen heute eine kleine Ode an die guten alten Plastikmöbel schreiben!

Wir finden die altbekannten Kunststoffmöbel bis heute auf den Terrassen und in den Strandbars, wo wir die Bedeutung des Wortes Paradies gelernt haben; in dem Freiluftkino, wo wir schüchtern mit unserer ersten Liebe saßen und auf den Dorffesten, wo wir unseren ersten Schwipps hatten… Und allein für dieses schöne Gefühl von Nostalgie lieben wir Plastikmöbel!

Trotz dieses zärtlichen Gefühls für Plastikmöbel in uns verbannen wir sie doch zumeist aus unseren Wohnungen und Häusern. Heute nennen wir ein paar Gründe, warum Kunststoffmöbel dennoch eine optimale Wahl für den Garten sind.