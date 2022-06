Modern Bauen

Die Erschließung des Gebäudes erfolgt unter einem kleinen Rücksprung. Der Weg wird mithilfe der eingeschossigen Doppelgarage dort hingewiesen. Durch die leicht nach hinten versetzte Stellung nimmt sich die Garage zurück, sodass dem Wohnhaus die volle Aufmerksamkeit geschenkt wird. Im ersten Geschoss wird die Kompaktheit in Form einer Loggia gebrochen, dadurch wird ein geschützter Außenraum in der ersten Etage kreiert. Direkt hinter dem Eingangsbereich ordnen sich die Garderobe sowie ein Gästezimmer mit einem separaten Badezimmer an.