Wohnen für Abenteurer

Das Gebäude wurde in konstruktiver Holzbauweise gebaut und erreicht den Passivhausstandard. An einem Südhang wünschte sich eine Familie ein Haus, das sich vollständig zur sonnigen Richtung öffnet. Der Eingang wird von der erhöhten Hangposition erschlossen. Viel Wert wurde auf die Integration von Freiflächen gelegt, die sich um das Haus schlängeln oder in den Kubus eingefasst wurden. Dadurch wird der Bezug zur Natur verstärkt und es findet ein natürliches Wohnen in einem modernen Haus statt. Der Bau wurde im Jahr 2012 unter der Rubrik GEBAUT mit dem George der MA 19 ausgezeichnet. MA 19 steht für die Magistralabteilung 19 in Wien. Diese Abteilung ist verantwortlich für Architektur und Stadtgestaltung und verfolgt die zeitgemäße Entwicklung des Wiener Stadtbildes.