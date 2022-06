Cremefarbene Schlafzimmerideen

Cremefarben und reines Weiß – passt das zusammen? Klar! Weiß wirkt in Kombination mit der natürlichen Cremenuance nicht kühl und blass, sondern bekommt eine gemütliche und behagliche Note. Und der warme Cremeton wirkt an der Seite von strahlendem Reinweiß frischer und lebendiger als allein. Dementsprechend ist es eine gute Idee, diese beiden Weißtöne im Schlafzimmer zu kombinieren – am besten in Form von Naturmaterialien wie Holz, Leinen, Wolle, Leder und Co., wie es unsere Experten von Cocooninberlin hier gemacht haben.