Vom öden Dach zum coolen Loft

Wieso nicht den vernachlässigten Dachboden zu neuem Leben erwecken? Das dachten sich auch die Experten des Architekturbüros A54insitu. Und so beschlossen sie, ein bisher ungenutztes, aber wunderbar großes Dachgeschoss in der spanischen Stadt Saragossa in ein komfortables Zuhause zu verwandeln. Wie modern es sich über den Dächern der Stadt wohnt, zeigen wir euch in unserem heutigen Vorher-Nachher-Projekt.