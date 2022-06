Auf der Suche nach der perfekten Farbe: Inspiration

Man kann sich auf der Suche nach der idealen Wohnfarbe auch von dem inspirieren lassen, was bereits vorhanden ist. Das kann der originelle Wohnzimmerteppich sein, der uns ans Herz gewachsen ist, oder ein besonderes Kunstwerk an der Wand, in jedem Fall aber ein Teil, das wir lieben. Denn wenn uns die Farbgebung auf dem Bild oder dem Teppich gefällt, sehen wir sie vermutlich auch im restlichen Raum ganz gerne.