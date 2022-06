6 ausgefallene Regale

Das Regal UP AND DOWN von Carmen Stallbaumer Design eignet sich perfekt als Garderobe für den Flur, denn es verfügt über zwei ausklappbare Garderobenstangen. Das praktische Möbelstück aus gekantetem, pulverbeschichtetem Blech ist in verschiedenen Farben erhältlich und überzeugt mit seinem stylishen, modernen Design.

