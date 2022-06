So lässt sich der Wert eines Hauses steigern

BTL Property LTD

BTL Property LTD

Immobilien-Regel Nummer eins bis drei? Lage, Lage und Lage. Doch in der Prioritätenliste folgt direkt darauf die Quadratmeterzahl. Um also eine beträchtliche Wertsteigerung zu erzielen, sollte auch die Erweiterung der Wohnfläche in Betracht gezogen werden – ob nun mittels Ausbau des Dachbodens oder Anbau weiterer Wohnfläche.

Schon eine Erweiterung der Wohnfläche um 10 m² kann zu einer Wertsteigerung von bis zu 5% führen , so Jan Hebecker, Leiter für Daten und Märkte bei Immobilienscout24. So lässt sich der Profit durch Anbauten, wie beispielsweise einen Wintergarten, wesentlich erhöhen.

Wer sich für den Ausbau ungenutzter Flächen wie dem Keller oder Dachboden entscheidet, sollte neben dem Austausch des Bodens und dem Streichen der vier Wände auch die Wärmedämmung bedenken. Fenster auszutauschen oder eine neue Heizung zu installieren klingt zu erst einmal nach großem Aufwand, doch der Ertrag rechnet sich abgesehen vom verbesserten Wohnkomfort auch in Hinblick auf die sinkenden Energiekosten.