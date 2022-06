Haus mit besonderem Stilmix

Wir treten ein paar Schritte zurück und lassen den offenen Essbereich auf uns wirken, der nahtlos in die Küche übergeht. Auch hier herrscht eine minimalistische Formensprache vor, allerdings bildet dieser Bereich in Sachen Farb- und Materialwahl einen spannenden Kontrast zur grau-weißen Küche. Hier dominiert helles Holz, das für einen warmen, einladenden und gemütlichen Look sorgt. Die modernen Lampen über dem Tisch ähneln denen in der Küche und schaffen so geschickt und dezent eine Verbindung zwischen den beiden Bereichen.