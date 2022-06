Ein Haus voller Überraschungen

Auf knapp 300 Höhenmetern liegt das Wohnhaus eingebettet in grünen Wiesen über Dornbirn in Vorarlberg. Da die umliegenden Grundstücke lediglich landwirtschaftlich genutzt werden, findet sich das exponierte Haus in einer unverbauten Gegend und kann den freien Blick auf das grüne Tal genießen. Das Gebäude orientiert sich gen Süden, sodass sich die großzügigen Öffnungen in dieser Richtung anordnen. Die Räume des Wohnens richten sich nach dem Lauf der Sonne und gruppieren sich der natürlichen Lichtquelle formschön unter.