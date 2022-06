Dass Grau voll im Trend liegt, wissen wir nicht erst seit Shades of Grey. Im Interior Design sorgt die Farbe, die lange Zeit als langweilig, öde und trist galt, bereits seit Längerem für Furore. Grau ist cool, elegant, modern und vielseitig, verleiht einem Raum Tiefe, ohne ihn zu erdrücken, und bildet auf dezente Art und Weise die perfekte Leinwand für jeden Einrichtungsstil und Wohngeschmack. Also, nichts wie hin zum stylishen Grau in Grau. Die folgenden Wohnideen in Grau werten jedes Zuhause auf.