Haus-Umbau: von trist zu traumhaft

Das Dreifamilienhaus in Fürstenfeldbruck, das wir euch in diesem Artikel vorstellen, war nicht unbedingt das Haus, in das man gerne einziehen möchte. Die graue Fassade, das alte Dach und der marode erscheinende Balkon wirken alles andere als einladend. Der Architekt Jörg Schöbel von Baukultur gab dem Haus jedoch eine zweite Chance und stattete es mit einem modernen und energieeffizienten Design aus.