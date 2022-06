Welcher Bodenbelag passt zu meinem Wohnzimmer?

Fliesen gehören schon längst nicht mehr nur in die Küche. Besonders Fliesen mit außergewöhnlichen Mustern sind ein aufsehenerregender Bodenbelag. Von barock bis mediterran lassen sich so vielseitige Stile umsetzen. Der neueste Trend sind übrigens Holzfliesen, die – wie der Name schon verrät – mit einem Holzdesign optisch wärmer wirken.

Einen Nachteil müssen wir allerdings eingestehen: Fliesen tendieren dazu, fußkalt zu sein. Und hier kommt auch schon die Lösung für das Problem: eine Fußbodenheizung!