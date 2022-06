Das Prince-Charming-Haus

Dachausbauten und -anbauten werden immer beliebter, wenn das eigene Haus zu klein wird, ein Umzug aber nicht in Frage kommt. Auf diese Weise kann man dem Eigenheim mit relativ wenig Aufwand ein neues Gesicht verleihen und sich über zusätzlichen Wohnraum freuen. Das haben sich auch die Besitzer dieses charmanten Einfamilienhauses in Wimbledon gedacht und unsere Experten von A1 Lofts and Extension mit einem Dachanbau beauftragt. Wir zeigen euch das Ergebnis.