Eine Ode an Holz

Die Verwendung von Holzschindeln hat sich seit Jahrhunderten bewährt und ist in der Schwarzwälder Tradition fest integriert. Speziell in Gebieten, in denen ein großer Waldbestand herrscht, machte man von dem natürlichen Rohstoff oft Gebrauch. Dächer die mit Holzschindeln gedeckt werden, zählen zu sogenannten Weichdächern. Etwa seit den 1980-er Jahren werden sonst mühsam per Hand gespaltene Schindeln auch maschinell gefertigt. Aufgrund der ökologischen Bemühungen erlangt diese Verkleidungsform nach und nach immer höheren Beliebtheitsgrad.

