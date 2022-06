Urlaub an der Nordsee

Diese Wohnzimmeraufnahme aus der Ferienwohnung in der Büsumer Bude ist der Beweis dafür, dass man Räume auch dann hell und freundlich aussehen lassen kann, wenn es draußen regnet und stürmt. Die spezielle Lichttechnik unserer Experten machte dies möglich, ohne die Fenster dabei komplett auszublassen. Die stilvolle Einrichtung mit ihren hellen, natürlichen Farben spielte den Fotografen dabei auch in die Karten. So konnte ein einladendes, stimmungsvolles Bild entstehen.