Vorher-Nachher: Die unglaubliche Verwandlung eines 70er-Jahre-Bungalows

Es sind die angesagten Bauhaus-Details wie dieses Eckfenster, welche den besonderen Charme des neu gestalteten Bungalows ausmachen. Mit der reduzierten Farb-, Formen- und Materialsprache passt das Gebäude perfekt in die heutige Zeit und wird dank dieser zeitlosen Details auch in Zukunft wohl nicht mehr so schnell out of date sein.