Unterschiedliche Schiebetüren

Schonmal über eine solche Organisationsform in der Küche nachgedacht? Das ist nur noch ein Beispiel, wie effizient und intelligent die Nutzung einer Schiebetür daheim sein kann. Mit so einer transparenten Schiebetür, die den Küchenschrank abschließt, ist man in Sachen Funktion und Stil einfach immer auf der richtigen Seite. Mithilfe von Milchglas an Teilen der Schiebetüren kann man bestimmte Bereiche etwas abdunkeln, so dass auch die weniger präsentablen Dinge ihren Platz bekommen können. Wie ein Schaufenster an der Wand – mit entsprechender Beleuchtung fantastisch in Szene gesetzt – sorgt man für einen echten Hingucker in seiner Küche.