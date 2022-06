Das geflügelte Haus

Die beiden Geschosse werden in dem Haus über zwei Rampenläufe verbunden, die sich an die Längseite in einem Glaskasten an das Gebäude anschließen. Durch die transparenten Flächen ist die Umgebung stets Teil des Inneren und wirkt sich auch auf diese aus. Das Wendepodest der beiden zusammenführenden Läufe dient als Arbeitsplatz. Links davon schließt auf dem Zwischengeschoss eine kleine Terrasse an, die zum privaten Sonnenbaden einlädt.