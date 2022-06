Einfamilienhaus mit Wow-Faktor

Viele Häuser haben im Inneren eine komplett andere Wirkung als man von außen betrachtet, vermuten würde – ganz genau so verhält es sich auch mit dieser Doppelhaushälfte im niederländischen Nijverdal. Aufgrund der besonderen Fassade erweckt das Haus zwar auf den ersten Blick einen spannenden Eindruck, jedoch kann man sich keine Vorstellung davon machen, was sich wohl im Wohnbereich verbergen mag. Das Design stammt von Beltman Architects, einem mittelgroßen Architekturbüro aus Enschede, zu deren Portfolio unter anderem Projekte in den Bereichen Restrukturierung, Renovierung und Innenausbau zählen. Nehmen wir diese außergewöhnliche Doppelhaushälfte doch einmal genauer unter die Lupe…