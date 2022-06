Ein Palast mitten in Bayern

Der großzügige Wohnbereich des Hauses grenzt direkt an eine ebenerdige Terrasse an. Öffnet man die Schiebetüren, gelangt man in den aufwendig gestalteten Außenbereich. Die Öffnungen verursachen ein Fließen der Räume, sodass auch im Innenraum das Gefühl erzeugt wird, man wäre mitten in der Natur. Absolutes Highlight ist das Stahlwasserbecken, das an die hölzerne Terrasse grenzt und das Element Wasser in den Entwurf einbezieht.