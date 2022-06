Die schönsten kleinen Küchen

Von einer großen Küche, in der man nur so herumwirbeln kann und jede Menge Freiraum hat, können die meisten in einer kleinen Wohnung nur träumen. Stattdessen ist man im schlimmsten Fall froh, wenn man sich in der kleinen Küche drehen kann, ohne Geschirr oder Gewürze herunterzuwerfen. Mit den Einrichtungsideen unserer Experten hat diese Sorge eine Ende. Wir zeigen euch die schönsten Ideen für kleine Küchen!