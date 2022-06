6 Fliesen Trends, an denen du nicht vorbeikommst

Es stehen weitere Möglichkeiten abseits maurischer Ornamente und traditionell mediterraner Muster zur Auswahl, um Wärme und Sinnlichkeit in die Badezimmergestaltung zu bringen. Der Badezimmer Trend, den wir mit dem Foto unseres Experten vorstellen, wird sich nichtsdestotrotz an Bautraditionen orientieren. Statt in den Süden Europas richten wir jedoch den Blick auf den Habitus unserer Breiten. Holz ist seit eh und je gängiger Werkstoff zum Ausbau von Wohnräumen und dürft sich in der Vergangenheit noch häufiger als heute an Böden und Wänden wiederfinden. Wer zumindest seine Fußböden der gesamten Wohnfläche mit Parkett und Holzdielen belegen möchte, muss in der Regel an der Schwelle zum Badezimmer haltmachen. Der Rohstoff Holz ist diesem Raum mit hoher Feuchtigkeitsentwicklung eigentlich tabu. Will man das Material tatsächlich im Badezimmer einsetzen, muss es zunächst aufwendig und kostspielig aufbereitet werden. Unser Badezimmer Trend zu Fliesen in Holzoptik ist hier die Lösung. Diese Fliesenart zeigt sich nicht nur in täuschend echter Nachbildung, sondern wird zudem in Maßen hergestellt, die den Standards des Parketts entsprechen. Dadurch eröffnet sich eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. So lassen sich Fliesen in Holzoptik in denselben Verlegemustern auf Fußböden und Badezimmerwänden anbringen, in denen sich das Original im Rest der Wohnung zeigt. Der Badezimmer Trend zu Holzoptikfliesen lässt sich zudem auch auf die gesamte Wohnung übertragen. Da sie meist auf Feinsteinzeug aufbauen, sind diese Boden- und Wandfliesen äußerst robust, garantieren ein Maximum an Hygiene und sind einfach zu reinigen. Dieser Badezimmer Trend eignet sich besonders für diejenigen, die von Standards in der Badgestaltung Abstand nehmen und den Anblick von Fugen im Badezimmer vermeiden möchten. Unser Experte macht mit seinem Foto vor, wie fugenlose Flächen in der Barplanung realisiert werden. Während Beton Ciré in Zementoptik die Wände kleidet, bringen Fliesen als Holzimitat atmosphärische Wärme in den Raum.