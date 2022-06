Die Wahl des optimalen Teppichs

Die Wahl des optimalen Bodenbelags ist oftmals mit hitzigen Diskussionen verbunden, da hier die Geschmäcker auseinander gehen. Während die einen Laminat oder PVC favorisieren, schwören andere wiederum auf Teppiche. Ein Teppich wirkt in der Regel gemütlicher und verleiht Räumen eine optische Wärme. Laminat oder ähnliche Bodenbeläge wirken, zumindest auf den ersten Blick, pflegeleichter. Der richtige Teppich kann einen Raum auch wirkungsvoll abrunden. Eine optimale Wahl des Teppichs führt zur Veredelung eines Raums, den man auch barfuß betreten möchte, was besonders in der kalten Jahreszeit sehr reizvoll ist. Trotzdem sollte beim Kauf von Teppichen auf mögliche Allergien der Haushaltsmitglieder geachtet werden. Bei der Auswahl der Teppiche werdet ihr qualitativ unterschiedliche Ausführungen finden und feststellen, dass einige Hersteller Modelle anbieten, die auch für Allergiker verträglich sind. Konzentriert euch bei der Wahl des Teppichs auf den Zweck und berücksichtigt die Belastungen, welchen der Teppich ausgesetzt wird. Auf diese Weise werdet ihr lange Freude an eurem neuen Bodenbelag haben.