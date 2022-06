6 Tipps zur Wahl der richtigen Wohnwand

Die Wohnwand im klassischen Sinn ist eine Schrankwand, welche sich über die gesamte Wand eines Zimmers erstreckt. Abhängig von der Größe des entsprechenden Raums, bietet eine solche Schrankwand enorm viel Platz. Hier findet nicht nur das TV-Gerät seinen Platz, sondern auch das Soundsystem und das Sonntagsgeschirr. Klassische Schrankwände wirken sehr imponierend und können überaus stilvoll sein, wenn die edle Optik von einer ansprechenden Beleuchtung abgerundet wird.

Obwohl Wohnwände teilweise mit sehr viel Stauraum überzeugen, bieten verschiedene Modelle die Möglichkeit, von der Schrankwand selbst abzulenken. Sie stellen ausreichend Platz zur geschmackvollen Platzierung von abwechslungsreichen Accessoires zur Verfügung. Diese Dekorationsartikel werden durch die sanfte Hintergrundbeleuchtung zusätzlich betont, was sich besonders in den Abendstunden sehr beeindruckend auf den gesamten Raum auswirkt. Aber auch in diesem Fall sollte zunächst auf den Stil geachtet werden, der auf den Flächen der Wohnwand Einzug erhält. Wenn ihr eine Schrankwand ausschließlich zu Dekorationszwecken verwenden möchtet, solltet ihr, neben der restlichen Inneneinrichtung, die Dekorationen berücksichtigen, die in den Regalflächen des Schranks zu finden sein werden.