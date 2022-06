Tipps für mehr Stauraum im Flur

Garderoben sind in verschienen Stilen erhältlich und können auch unterschiedlich umfangreich sein. Ihr könnte sie aber auch individuell gestalten. Vereinzelte Hersteller bieten die Möglichkeit an, die Garderobe nach euren Bedürfnissen anzupassen. Auf jeden Fall sollte sie nicht nur einen Blickfang bieten, sondern auch sehr funktional gestaltet sein. Verschiedene Kriterien sollten bei der Wahl der geeigneten Garderobe beachtet werden, damit sich diese auch optimal in euren Stil einfügen lässt. Ganz egal welchen Einrichtungsstil ihr in den übrigen Räumen anwendet, der Stil des Flurs kann hiervon unberührt bleiben.

Die Garderobe sollte in erster Linie mit der Wandgestaltung und dem Design des Fußbodens harmonieren. Das Möbelstück selbst sollte so platziert werden, dass sie von der Lichtquelle profitiert. Vorteilhaft sind Garderoben, welche ausreichend Stauraum bieten und gleichzeitig aufgeräumt wirken. Im Idealfall wird das Gesamtbild durch einen stilvollen Spiegel abgerundet. Zusätzlich kann natürlich auch eine ansprechende Bank hinzugefügt werden, die ein komfortables Schuheschnüren ermöglicht.