Die besten Tricks für einen Raum ohne Fenster

Die Farbe der Wand trägt maßgeblich zur Beleuchtung eines Raums bei. Besonders bei einem Bad ohne Fenster werden häufig helle Farben bei Fliesen und Wänden verwendet. Das Badezimmer macht es jedoch auch deutlich einfacher, das fehlende Fenster auszugleichen, da in den meisten Badezimmern auch sehr große Spiegel installiert sind, die das Licht zusätzlich reflektieren. Die Deckengestaltung spielt aber auch im Bad eine große Rolle, um optimale Lichtverhältnisse zu erzeugen. Hier wäre es beispielsweise sinnvoll, die Installation einer Zwischendecke in Erwägung zu ziehen. Durch eine solche bauliche Maßnahme könnte das Licht besser im Raum verteilt und gleichzeitig Stemmarbeiten für die Verlegung von Kabeln vermieden werden. Dezente Kontraste lassen sich erzeugen, wenn die ursprünglich helle Farbe, in unterschiedlichen Abtönungen, verschiedene Stellen geschmackvoll betont. Auch eine zusätzliche indirekte Ausleuchtung würde das Raumklima fördern und zu entspannenden Bädern einladen. Die Verteilung des Lichts, spielt auch in einem Bad ohne Fenster eine entscheidende Rolle, wenn es um Design und den Wohlfühlfaktor geht.