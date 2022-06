Das Haus ohne Treppen

Ein Hausbau ist eine Investition fürs Leben, denn für gewöhnlich plant man, in dem Eigenheim alt zu werden. Doch wer denkt beim Bau seiner eigenen vier Wände tatsächlich an eine Zukunft, in der man vermutlich weniger agil sein wird?

Einem polnischen Ehepaar mittleren Alters war genau dieser Faktor allerdings besonders wichtig. Daher zogen Sie die Architekten von Stoprocent zurate und ließen sich ein individuelles Haus bauen, das speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.