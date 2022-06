Die Küche kindersicher gestalten: 10 Tipps

Messer, Gabel, Schere, Licht… Wer seine Küche kindersicher gestalten will, sollte unbedingt darauf achten, dass Schubladen, in denen scharfe Gegenstände wie Messer oder Scheren aufbewahrt werden, durch Kindersicherungen verschlossen sind. Diese gibt es im Baumarkt, in Babyfachmärkten oder auch in gut sortierten Drogeriemärkten. Auch Messer in Messerblöcken müssen unbedingt so aufbewahrt werden, dass Kinder nicht mit ihnen in Kontakt kommen können.