Das selbstständige Haus

In Bayern setzt ein Einfamilienhaus neue Maßstäbe. Entdeckt mit uns die Besonderheiten dieses Baus, die nicht nur uns, sondern auch der Umwelt zu Gute kommen.

Das Einfamilienhaus, das wir euch jetzt vorstellen, trägt die Bezeichnung Energieeffizienzhaus Plus. Das Plus bezieht sich darauf, dass das Haus mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. Das Haus wurde im Rahmen eines Projektes der Unternehmensgruppe Bachl in Deggendorf-Natternberg, einem Ort in Bayern, erbaut. Was dieses Objekt so einzigartig macht? Es handelt sich hierbei um einen bezahlbaren Hausbau, der den Gedanken der Nachhaltigkeit verfolgt.