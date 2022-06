Schöne Aussichten: Lieblingsplätze am Fenster

Ob wir uns in einer Wohnung oder einem Haus wohlfühlen, hängt oft von den Fenstern ab. Sie lassen Luft und Licht ins Zuhause und ermöglichen es uns, den Blick schweifen und die Seele baumeln zu lassen. Doch nicht nur das: Besondere Fenster haben noch viel mehr drauf. Sie werden zu absoluten Lieblingsplätzen, an denen wir gerne entspannen, Energie tanken und uns einfach wohlfühlen. Eine einladende Fensterbank zum Beispiel bietet nicht nur Platz für schöne Deko-Objekte und grüne Pflanzen, sondern kann mit ein paar bunten Kissen und gemütlichen Auflagen zum absoluten Lieblingsplatz mit Aussicht werden. Bodentiefe Fenster wiederum bringen jede Menge Licht ins Zimmer und sorgen dafür, dass wir uns frei und glücklich fühlen. Eines haben alle Lieblingsfenster gemeinsam: Sie lassen uns durchatmen und unmittelbar am Leben außerhalb unserer vier Wände teilhaben.