Das Hightech-Haus

Was passiert, wenn sich ein technikbegeisterter, metallliebender Ingenieur sein ganz persönliches Traumhaus bauen lässt? Das Ergebnis wollen wir euch heute zeigen. Vorweg sei gesagt, dass es sich um ein ganz besonderes Zuhause handelt, in dem sich die Begeisterung des Bauherren für Technik und Metall gleich mehrfach widerspiegelt – und zwar nicht nur in der außergewöhnlichen, futuristisch anmutenden Form des Gebäudes, sondern auch in der Wahl der Materialien und in der Ausstattung mit modernster Gebäudetechnik. Diese stammt aus dem Hause Gira und ermöglicht ein architektonisches Lebensgefühl im High-Tech-Format.